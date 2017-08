Brabander verliest trouwring op huwelijksreis: 'Heel ons verleden zit er in en is niet te vervangen'

Op 07-07-2017 kwam haar droom uit en stapte zij in het huwelijksbootje met de man die haar eerste echte grote liefde was. Tijdens hun verlate huwelijksreis van afgelopen week op camping het Groene Eiland in Appeltern wordt haar hart gebroken. De door hun zelf ontworpen gouden trouwring raakt tijdens de dagelijkse douchebeurt van Dominique kwijt.

Quote Ik gebruik nogal veel gel in mijn haar en om te voorkomen dat dit aan de ring blijft plakken doe ik de ring af Dominique Zoals gebruikelijk legde hij de ring na het douchen op het planchet boven de wasbak in de doucheruimte. ,,Ik heb dat alle dagen al zo al gedaan", licht een schuldbewuste echtgenoot toe. ,,Ik gebruik nogal veel gel in mijn haar en om te voorkomen dat dit aan de ring blijft plakken doe ik de ring af."

Schaamte

Met lood in zijn schoenen liep hij terug naar de caravan om dit slechte nieuws aan zijn vrouw te vertellen. ,,Ja, die was niet echt blij", licht hij beschaamt toe. ,,En dat is nog zachtjes uitgedrukt." D

e boosheid bij Karen is gezakt, daar voor is in de plaats gekomen het verdriet en het gemis van de ring. ,,Het voelt nu toch anders, ik met ring en hij met die kale plek op zijn vinger. Het voelt niet meer compleet. Onze wittebroodsweken zijn in één klap voorbij", aldus een verslagen Karen.

Herinneringen

De ring is voor het stel van onschatbare waarde. Deze staat symbool voor hun liefde die al tien jaar duurt. In de door hun zelfontworpen ring zijn veel herinneringen versmolten. Zoals de vriendschapsringen en sieraden die zij verzameld hadden in de loop van hun leven.

Zoals het gouden hangertje in de vorm van een pantertje dat een erfstuk van de oma van de man was. ,,Juist dit maakt het verlies ondraagbaar. De ring heeft voor ons zoveel emotionele waarde. Heel ons verleden zit er in en is niet te vervangen", vertelt het bruidspaar verslagen.

Gedeeld op Facebook

Ondanks dat het bericht op Facebook al meer dan 18.000 op verschillende sites is gedeeld heeft het nog niets opgeleverd. Behalve dan een bericht van iemand die paranormaal begaafd is en die beweert dat de ring in een gekleurde badtas zit en uiteindelijk bij hen terug zal keren.