Brabanders getroffen door noodweer bij Venetië: 'Er hing een boom tegen ons huis aan'

VENETIË - Onder de Nederlandse toeristen die in in de buurt van Venetië getroffen zijn door noodweer, is ook Eindhovenaar Willy Swinkels. Gelukkig bleven hij en zijn gezin ongedeerd.

Donderdagavond ontstond in de regio Cavallino (bij Venetië) schade op verschillende campings door onder meer omgewaaide bomen. Swinkels zat met zijn gezin in een woning naast camping Union Lido.

De Eindhovenaar maakte de fikse storm mee. Volgens hem kwam er een zogenaamd supercel over. De stroom werd afgesneden en hulpdiensten reden af en aan. Zelf bleef het gezin Swinkels ongedeerd. "Wel hing er een boom tegen ons huis aan. Verder bleef de schade beperkt. Het doet denken aan het noodweer vorig jaar bij ons. Het is een raar einde van de vakantie; zaterdag rijden we naar huis. We vertrekken in een soort chaos", aldus de ondernemer.

Volledig scherm Het huis waar het gezin van Willy Swinkels uit Eindhoven de vakantie doorbracht; de boom sneuvelde bij de storm in de regio Cavallino bij Venetië. © Willy Swinkels

Van de ongeveer vijftig gezinnen die in de regio staan via Neckermann Reizen en Vrij Uit Autovakanties, zijn zo'n twintig gezinnen geëvacueerd. Zij werden ondergebracht in hotels, sporthallen of kerken in de buurt wegens de dreiging van omvallende bomen. Niemand raakte gewond.

De helft van hen is inmiddels richting huis gegaan omdat hun vakantie er zaterdag toch al op zou zitten, laat een woordvoerster van de reisorganisaties weten. De anderen wachten tot de boel weer is opgeruimd. Verder is een gezin dat zaterdag zou komen, omgeboekt. Hun caravan is niet meer bewoonbaar.

Woensdagavond werden vakantiegangers bij het Gardameer in Italië al getroffen door grote hagelstenen. Daardoor gingen onder andere veel ruiten van auto's en caravans kapot.

