Brabanders groeien uit elkaar, hoe erg is dat?

Provincie: 'Meer bestuurskracht nodig tegen criminaliteit in bui­ten­ge­bie­d'

11:50 DEN BOSCH - Er is meer bestuurskracht van overheden nodig tegen ondermijnende criminaliteit in het buitengebied, zoals drugsafvaldumpingen en criminaliteit in verloederde recreatieparken en leegstaande gebouwen. Dat blijkt uit onderzoek van BMC Advies, in opdracht van de Vereniging Brabantse Gemeenten en de provincie Noord-Brabant.