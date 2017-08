Brabant krijgt grootste pumptrackbaan ter wereld

Dat zegt Tim Smit van het bedrijf iCycle dat halverwege volgende maand begint met de aanleg daarvan. Smit: ,,De grootste banen ter wereld liggen nu nog in Thailand en Zuid-Afrika. Die hebben een oppervlakte van zo'n 3.000 vierkante meter. In Roosendaal gaan we daar met 3.500 vierkante meter ruim overheen.''

Pumptrack

Die baan bestaat straks uit een geasfalteerd circuit van in totaal 400 meter lang en zo'n twee meter breed, voorzien van bulten en kuilen. Pumptrack is een sportvorm, waarbij fietsers over een heuvelachtig parcours snelheid maken door steeds hun gewicht op de fiets te verplaatsen. Het parcours is een soort circuit, zo ingericht dat mensen er bij wijze van spreken eindeloos op kunnen rijden. Dat is overigens niet alleen voorbehouden aan fietsers, ook skaters en mensen met een step mogen er gebruik van maken.

MTB

De aanleg van de pumptrack is de aftrap van de aanleg van Wieler Experience, het wielersportpark op het voormalige Red Band-sportpark aan de Buijenstraat. De aanleg van de baan moet volgens Smit anderhalve maand in beslag nemen. Daarna mag iCycle ook de aanleg van een 1,3 kilometer lang mtb-parcours voor zijn rekening nemen. ,,Daar beginnen we eind oktober me. Dan moet het eind november, begin december klaar zijn.

