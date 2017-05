Brabant smeekt nieuw kabinet: investeer in onze wegen en het spoor

UPDATE Verkeersinfarct na plofkraak; files op A27 en A59 nemen af, verdachte aangehouden

9:48 MOERDIJK - Vanwege politie-onderzoek naar een plofkraak is de A16 tussen knooppunt Klaverpolder en 's-Gravendeel maandagochtend in beide richtingen afgesloten geweest. Dat zorgde voor extra drukte op de A17, A27 en A59. Alle rijbanen gingen rond 08.30 uur weer open. Inmiddels is een verdachte aangehouden in de buurt van de snelweg. Hij is met bijtwonden van politiehonden opgenomen in het ziekenhuis.