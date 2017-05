Brabant stopt met pilot nachtbussen; alleen lijn tussen Tilburg, Waalwijk en Den Bosch blijft over

Alleen de lijn Tilburg – Waalwijk – ’s-Hertogenbosch trekt voldoende reizigers en wordt daarom per 1 juli opgenomen in de reguliere dienstregeling van Arriva. De nachtbussen op vrijdag- en zaterdagnacht op de trajecten Rotterdam – Dordrecht – Breda – Tilburg – Eindhoven en Utrecht – ’s-Hertogenbosch - Eindhoven verdwijnen.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: ,,Na 1,5 jaar blijkt dat het aantal reizigers achterblijft bij onze verwachtingen. Gedurende het eerste jaar maken op vrijdag 150 en op zaterdag zo’n 265 reizigers gebruik van de nachtbussen. Alleen met carnaval en tijdens een groot evenement als het concert van Guus Meeuwis in het PSV-stadion zien we een piek. Buiten deze bijzondere momenten blijven bussen grotendeels leeg. Dat betekent dat er maandelijks behoorlijk veel geld bij moet om de bussen in die nachtelijke uren te kunnen laten rijden. We zien ook geen aanwijzingen dat exploitatie zonder steun van de overheid op termijn wel mogelijk is."