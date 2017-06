Brabants crimineel vakantiepark moet dicht, maar: 'Ik blijf hier tot ik sterf'

Het is drommen op dinsdagmiddag. Drie mensen staan voor de balie, met in hun handen een papier geklemd. ,,Ik heb het opgeschreven. Vijftien jaar woon ik hier al. Ik word gek als ze het hier sluiten."

Het A4-tje is haar bezwaar voor de gemeente voor het sluiten van de camping. Ook Ineke Wesdorp, die achter haar staat, heeft haar bezwaar met inkt vastgelegd.

Criminele activiteiten

Afgelopen vrijdag maakte de gemeente Zundert bekend dat ze de camping, ooit goed voor vijf sterren, wil sluiten. Het bord van de gemeente waarop het nieuws werd medegedeeld is al weg. ,,Hij versperde de weg", zo verklaart Cees Engel, eigenaar van de camping. De bestuurlijke interventie komt met steun van Rijk, provincie, hulpdiensten, gezondheidsorganisaties en de Taskforce Brabant-Zeeland. De problemen zijn 'structureel'. Er zijn criminele activiteiten. Door vervuiling zou de gezondheid van de 624 bewoners in het geding zijn. En er is brandgevaar.

Het zijn redenen waar Engel niets mee kan. Het besluit om zijn camping te sluiten kwam vrijdag rauw op zijn dak vallen. Hij is rustiger dan toen, maar de frustratie is nog steeds groot. ,,Het is allemaal larie. Ja, we hebben hier boefjes. Mensen die zelf problemen hebben, die hier aankloppen, omdat ze een onderkomen nodig hebben. Mensen met psychische problemen. Maar die problemen zijn niet door de camping veroorzaakt", stelt Engel.

En in andere zaken betwijfelt hij de rechtvaardiging. ,,Het lijkt alsof ze een heleboel zaken bij elkaar hebben geraapt. Maar duidelijkheid over de basis van de argumenten is er niet."

'Ik blijf hier tot ik sterf'

Op de camping zelf lijkt het rustig. Denken ze er al aan om weg te gaan? ,,Zeker niet", klinkt het. Of: ,,Ik blijf hier tot ik sterf." Ook bewoonster Ineke Wesdorp, die vijf jaar op de camping woont, toont zich strijdbaar: ,,Dat er wat opruiming nodig is, daar ben ik het mee eens. Maar de saamhorigheid hier: we staan voor elkaar. Goede dingen", verzekert ze.

Spijt is wat ze voelt als ze denkt aan de SBS-serie 'Fort Oranje: camping of krottenwijk'. Het ontketende een 'heksenjacht', die bij haar tranen doet oproepen: ,,Het is onzin. We blijven vechten voor deze plek."

'Waar moet ik heen?'

Verderop zit een zestigjarige dame voor haar stacaravan. Drie jaar woont ze er, samen met haar man. ,,Natuurlijk, de spanning zit er wel in. Waar moet ik heen? Wat gaat er gebeuren? We willen hier helemaal niet weg", zegt ze. ,,De situatie is een puinhoop. Als dit in augustus echt gaat gebeuren, dan breekt hier de pleuris uit. Zo gemakkelijk laten mensen zich hier niet wegsturen."

Dit is de eerste fase, laat Nicolette Bovenhorst, zegsvrouw van de gemeente Zundert, weten. ,,Het aantal zienswijzen dat binnenkomt, het besluit dat het college van B en W daarover neemt en of er nog stappen naar de rechter volgen. Daar hangt alles van af. Daardoor is er geen direct tijdspad verder."