Brabants echtpaar overvallen door zorgunit bij buren: 'We wisten van niets'

OOSTERHOUT - De situatie is heel schrijnend en de buurvrouw heeft alle begrip, maar toch maakt ze bezwaar tegen de mantelzorgunit die volgende week wordt geplaatst in de tuin van de buren: 'Hij neemt ons licht weg en het gaat ten koste van ons woongenot."

De kwestie speelt in de Oosterhoutse Ranonkelstraat. Een van de bewoners van de straat is aangewezen op zorg en het echtpaar wil graag in dit specifieke huurhuis blijven wonen.

Om die reden heeft het paar een vergunning gevraagd om de woning uit te mogen breiden met een zorgkamer. Deze vergunning, die geldt voor de komende tien jaar, is onder voorwaarden verleend.

Toeval

,,Wij kwamen er per toeval achter, zegt de buurvrouw, die liever niet met haar naam in de krant wil.

,,Eerst ging het om een kamer, of een aanbouw, maar inmiddels hebben we begrepen dat het om een zelfstandige unit gaat en dat die volgende week al geplaatst wordt. We hebben geen idee hoe groot die wordt. Misschien valt het uiteindelijk allemaal best mee, maar er is niet met ons overlegd, dus dat weten we niet."

Dus maken de buren nu bezwaar. De hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften is op 7 september.

Verhuizen

,,We wonen op een hoek en hebben een grote tuin en we willen best verhuizen. Dan kan die unit in onze achtertuin staan. Plek zat. Dat hebben we de woningcorporatie voorgesteld, maar daar werd niet op ingegaan", zegt de buurvrouw.