Brabants jongetje (6) heeft het Angelmansyndroom: 'De lach van Jaimy verzacht de pijn'

BREDA - Een aangepaste bus om hun jongste zoon Jaimy te kunnen vervoeren. Die bus hopen zijn ouders Wendy en Leon Helmer met de hulp van Dream or Donate via een online inzamelingsactie te kunnen aanschaffen.

Drie zoons hebben ze, Mitchell (14), Youri (10) en Jaimy (6). Toen de jongste twee jaar oud was, werd bij hem een zeldzame ziekte geconstateerd, het Angelmansyndroom, met als symptomen epilepsie, ontbrekende spraakontwikkeling en een ernstige verstandelijke beperking. ,,In Nederland worden gemiddeld negen kinderen per jaar ermee geboren. Ik had er nog nooit van gehoord", zegt moeder Wendy.

Eén vraag

,,We mochten de kinderarts vragen stellen, maar hadden slechts één vraag: waarom? En daarop krijg je nooit een antwoord. Het heeft wel tijd gekost om dat te verwerken. Nu zijn we op het punt dat voor ons Jaimy Jaimy is, onze zoon. Het is een heerlijk, vrolijk mannetje. Eigenlijk is hij degene die ons op de been houdt. We leven met veel zorgen en verdriet. Maar zit je een dag niet lekker in je vel, dan zie je zijn lach en verzacht dat meteen de pijn. Hij sleept ons er doorheen.''

Jaimy gaat vier dagen per week een aantal uren naar een 'schooltje' van de stichting Mees. Maar blijft een handenbinder. Wendy heeft ervoor gekozen thuis te blijven. ,,Leon is vrachtwagenchauffeur en werkt eigenlijk voor twee, is ook vaak meerdere dagen op pad. Gelukkig heb ik vrijwel dagelijks hulp van onze beide moeders. Anders zou ik het niet trekken.''

Omdat Jaimy een flinke vent is en natuurlijk blijft groeien, hebben ze dringend aangepast vervoer nodig. Een busje. Dat mag niet ouder zijn dan vier, vijf jaar en ook niet te veel kilometers hebben gereden, anders worden de aanpassingen niet vergoed. ,,En een nieuwe bus kunnen wij niet betalen.''

Via dreamordonate.com is ze nu een crowdfunding gestart. Ze hoopt op genoeg financiële steun van mensen om toch een busje aan te kunnen schaffen. ,,Niet geschoten is altijd mis.''

Het zou het hele gezin Helmer helpen. Een gezin dat zo goed met Jaimy's ziekte omgaat. ,,Zijn broers doen het allebei super. Als mijn man er niet is, zegt Mitchell: 'Mama, ik til wel'. Wat dat betreft, ben ik de gelukkigste moeder.''

Toch blijven de zorgen. Jaimy kreeg als pasgeboren baby de pneumokokkenbacterie en overleefde dat amper. Onlangs kreeg hij twee zware epileptische aanvallen. En zijn beide benen zitten nu in het gips omdat zijn voeten aan het vergroeien waren, waardoor hij niet meer zou kunnen staan. En dat is juist een van de weinige dingen die hem - met veel training - aan te leren zijn. ,,Dat lukt misschien. Praten en zindelijkheid zit er niet in en epilepsie zal hij ook houden'', legt Wendy uit. ,,Weet je, eigenlijk zou hij zijn hele leven op een bed liggen bij deze ziekte. Maar hij heeft zo'n wilskracht, hij wil lekker mee kunnen doen. Dat maakt me supertrots.''