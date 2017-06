Brabants voetballertje (12) bijna gewurgd door tegenstander

Zelf ontsnapte Schijvenaars dankzij alerte omstanders ternauwernood aan een vechtpartij met de vader van de tegenstander, waarin hij naar eigen zeggen zeker het onderspit zou hebben gedolven. ,,Die man had me helemaal gesloopt, hij was zó agressief.’’ Volgens Chris van Tiel, voorzitter van VC Vlissingen, is het verhaal van Schijvenaars schromelijk overdreven en was er sprake van een vechtpartijtje tussen twee jongens.

Het begon volgens Schijvenaars toen zijn zoon de bal uit het doel pakte na een tegengoal. ,,Hij hield de bal daarbij even vast om wat tijd te rekken, zoals je dat ook wel eens bij officiële wedstrijden ziet. De tegenstander - hij schijnt dertien te zijn - kwam op hem af, zei ‘niemand spot met mij’ en greep hem bij de keel. Ik zag m’n zoon worstelen en vallen. Die tegenstander ging bovenop hem zitten met z’n handen om mijn zoons nek. Twee lijnrechters vlogen erop af en hebben hem met moeite los kunnen maken. Mijn zoon kon daarna alleen maar naar adem happen. Hij was bijna aan het overgeven. ‘Papa, ik was er bijna niet meer geweest’ zei hij tegen me.’’

Terwijl Schijvenaars zich om z’n zoon bekommerde, kwam de vader van de jongen op hem af. ,,Volgens de man had zijn zoon het niet gedaan en als dat wel zo was zou daar wel een reden voor zijn. Ik legde hem zo rustig mogelijk uit wat er gebeurd was, maar hij deed z’n zonnebril af en gaf die aan iemand die achter hem stond. ‘Ik ga nu je rug breken en ervoor zorgen dat je deze dag niet meer kunt navertellen’ zei hij’’, vertelt Schijvenaars. ,,Ik ben zelf 1.95 meter, maar ik zag dat deze man een maatje te groot voor me was. Ik bereidde me voor en dacht: nou Rob, daar ga je. Net op dat moment sprong iedereen er bovenop, voorzover ik kon zien allemaal ouders van de tegenpartij. Ik moest tot bedaren komen en ben weggelopen met m’n vrouw en zoon.’’ Richting politiebureau, om aangifte te doen van mishandeling en bedreiging.

Royeren

Schijvenaars en zijn vrouw willen het daar niet bij laten zitten en hebben maandag middels een e-mail ook de KNVB ingelicht over het gebeurde. Ze zeggen er alles aan te willen doen om de speler en zijn vader te laten royeren. ,,Dit gaat te ver. Als de lijnrechters niet zo snel hadden gehandeld weet ik niet hoe het afgelopen was.’’ Schijvenaars zei gisteren nog niets gehoord te hebben van VC Vlissingen. ,,Dat vind ik wel schokkend. Van RBC hebben we van alle kanten steun gekregen. De KNVB is aan het informeren, maar ik heb nog niets van hen gehoord.’’ Een woordvoerder van de KNVB laat desgevraagd weten dat de bond de zaak gaat onderzoeken.

Chris van Tiel, interim-voorzitter van VC Vlissingen, vindt dat de kwestie te veel is aangedikt door Schijvenaars. Volgens hem was er sprake van vechtpartijtje tussen twee jongens - ‘zoals dat wel vaker gebeurt, ook op het schoolplein’ - , waarbij het zoontje van Schijvenaars de eerste klap zou hebben uitgedeeld. Dat er aangifte is gedaan vindt hij nogal zwaar. ,,Voor zover ik weet is de vader niet bedreigd. Wij hebben contact gehad met het bestuur van RBC en die zijn ook verbaasd over de aangifte.’’ Van Tiel vindt het vervelend dat Schijvenaars met zijn verhaal naar de krant is gestapt omdat de vereniging in zijn ogen zo ten onrechte in een kwaad daglicht wordt gesteld. ,,Een vechtpartij op het schoolplein komt toch ook niet in de krant? Wij proberen kinderen bij te brengen dat een voetbalwedstrijd gewoon een leuk potje moet zijn. En inderdaad, er gebeurt tussen toeschouwers wel eens wat. Maar wij doen er alles aan om té enthousiaste ouders aan te spreken op hun gedrag.’’