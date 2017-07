Brabantse (21) voelde zich tijdens ellende in Kos in de steek gelaten door reisbureau Neckermann

HELENAVEEN - Sharon Winckens uit Helenaveen maakte op Kos twee aardbevingen mee , zag haar hotel in puin liggen en sliep noodgedwongen een nacht op het strand. Dat laatste omdat haar reisbureau haar in de steek liet.

Ze is emotioneel, bang, maar vooral ook doodop. Sharon Winckens (21) uit Helenaveen valt zondagmiddag opgelucht haar moeder in de armen. Drie heftige dagen op het Griekse vakantie-eiland Kos hebben er hard ingehakt.

Ze maakte twee aardbevingen mee en bracht twee angstige nachten in de buitenlucht door. Tijdens al die ellende voelde ze zich aan haar lot overgelaten door haar reisbureau. “Ik word er weer boos over”, vertelt ze over de telefoon terwijl ze in de auto op weg is naar huis.

Volledig scherm Het hotel in Kos van Sharon Winckens dat deels is ingestort. © Sharon Winckens

Ingestort

Het verhaal van Winckens begint zoals dat van alle gestrande toeristen met de aardbeving van donderdagnacht. Ze valt letterlijk uit een kroeg op Bar Street als de vloer van links naar rechts begint te schuiven. Uit angst voor alle naschokken durft ze samen met vriendin Loes Smits, afkomstig uit Lottum, pas om half zeven in de ochtend terug te lopen naar haar hotel. Dat blijkt deels te zijn ingestort. Gelukkig is er iemand van Neckermann Reizen om hen gerust te stellen: er wordt een nieuwe slaapplek geregeld. De twee krijgen een belletje zodra dat is gelukt.

Dat belletje komt er alleen nooit. Elke keer als Winckens zelf met het algemene nummer in Nederland van het reisbureau belt, krijgt ze hetzelfde antwoord: ze wordt teruggebeld. Als ze vrijdagavond nog altijd niks hebben gehoord, besluiten ze, net als sommige andere toeristen, op het strand te overnachten.

“Ik heb nauwelijks een oog dichtgedaan”, vertelt Winckens. “Het voelde op het strand wel gemoedelijk omdat je mensen om je heen hebt die hetzelfde hebben meegemaakt als jou. Maar tegelijkertijd ben je extra alert. Bij elk schokje, elke parasol die omwaait, denk je dat er een nieuwe aardbeving komt. Het was zo onwerkelijk. Ik dacht de volgende ochtend: ‘Heb ik nu serieus op het strand moeten slapen?’”

Volledig scherm Sharon Winckens (rechts) en vriendin Loes Smits in Kos. © Sharon Winckens

Weinig vertrouwen

Omdat hun oorspronkelijke vlucht pas zondag staat gepland, wacht hun een derde nacht in de buitenlucht. Ze besluiten zelf op zoek te gaan naar onderdak en vinden dat in het eerste beste hotel dat ze binnenlopen. Van Neckermann hebben ze dan nog altijd niks gehoord. Haar moeder wel. Die weet haar te vertellen dat er een eerdere vlucht is geregeld en mensen op zaterdag al terug kunnen vliegen naar Nederland. Winckens besluit te blijven: “Ik had er weinig vertrouwen in en was ook boos dat niemand óns had teruggebeld.”

Bovendien is er de geruststelling van een hotelovernachting. Als ze ’s avonds op hun balkon op de eerste verdieping zitten, begint de wereld opnieuw te beven. Tien seconden lang, met een kracht van 4.4 op de schaal van richter. “Ik kreeg een paniekaanval. Die angst die je hebt omdat je denkt dat het gebouw gaat instorten, is niet te beschrijven. Ik wilde van het balkon springen, ook omdat mensen dat riepen. Ik was al met één been over de reling, toen mijn vriendin me tegenhield.”

Doodsbang

Met hun oorspronkelijke vlucht kwamen ze zondagmiddag aan in Nederland. Doodop. Natuurlijk is er de opluchting dat ze veilig thuis zijn, maar toch ook de frustratie omdat ze er alleen voor stonden. “Ik bedoel, we zijn maar met z’n tweetjes en waren op sommige momenten doodsbang. Er had ons van alles kunnen overkomen. Dan is het verschrikkelijk als het reisbureau niet eens van je bestaan lijkt te weten.”

Reactie Neckermann

Neckermann Reizen laat weten dat er wel degelijk vervangend onderdak was geregeld. “Het is vervelend dat dat bericht die meiden niet heeft bereikt. We hebben ook een eerdere vlucht geregeld, waarvan zij blijkbaar geen gebruik hebben gemaakt”, aldus een woordvoerder. “We gaan de komende drie dagen alle mensen bellen om te kijken of we iets voor ze kunnen betekenen.”

Volledig scherm Het hotel op Kos van Sharon Winckens dat deels is ingestort. © Sharon Winckens