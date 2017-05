Brabantse boa mag wildcrosser voortaan ook over gemeentegrens aanhouden

Explosieve toename aantal incidenten GGzE in Eindhoven: groei van 40 procent

14:48 EINDHOVEN - Het aantal incidenten met patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg in Eindhoven (GGzE) is explosief toegenomen. Door medewerkers is vorig jaar ruim 3500 keer melding gedaan van een incident. Dat is een stijging van ruim veertig procent ten opzichte van 2015, blijkt uit het jaarverslag dat deze week door de GGzE is gepubliceerd.