'Brabantse boer krijgt twee jaar extra om stikstofuitstoot terug te dringen'

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Brabantse boeren moeten van Gedeputeerde Staten hun stallen in 2022 gemoderniseerd hebben. Dat is twee jaar later dan door natuur-gedeputeerde Johan van den Hout werd voorgesteld, maar nog steeds zes jaar eerder dan was afgesproken.

Het is een belangrijke wijziging in het omvangrijke pakket aan maatregelen waaraan Gedeputeerde Staten van Brabant al maanden gewerkt hebben. Doel: het behouden van de veehouderij in de provincie.

Het ging er de afgelopen maanden soms fel aan toe. Boeren en burgers kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan. De één zag zijn boterham in gevaar komen, de ander vreest voor zijn gezondheid en wil af van fijnstof en stank.

Stikstofconvenant

Al in 2009 werden er met diverse partijen, waaronder de provincie en de veehouderij in een stikstofconvenant afspraken gemaakt om de uitstoot terug te dringen. Het was een zogenaamde ‘hand aan de kraan’-document. De provincie mocht ingrijpen als de afspraken niet of niet snel genoeg werden nagekomen. Gedeputeerde Johan van den Hout (natuur) besloot om in te grijpen toen bleek dat de afname van de ammoniakuitstoot stagneerde. Zijn besluit zette kwaad bloed bij veehouders. Hun stallen moeten de uitstoot van ammoniak niet in 2028 drastisch verminderd hebben, zoals afgesproken. Maar al in 2020. Nader onderzoek wees echter uit dat hiermee het voortbestaan van honderden familiebedrijven in gevaar komt.

En dus gaat er wat water bij de wijn. Van den Hout beseft dat een uitstel van met twee jaar realistischer en haalbaarder is. „Maar de vergunningaanvraag voor de aanpassingen moet wel al op 1 januari 2020 zijn ingediend.”

Dat geldt ook voor de geitenhouders en boeren met slachtrunderen. Zij bleven eerder buiten schot, maar in het definitieve plan moeten zijn van GS hun stallen ook op orde hebben. Van den Hout: „In de verordening natuurbescherming zijn voor het houden van geiten nog geen regels. Stop ze in een hok en je bent klaar. Dat moet veranderen. Ook zij moeten aan de slag om de ammoniakuitstoot terug te dringen.” De aanscherping van de regels voor geitenhouders staat volgens GS los van de Q-koortsuitbraak die Brabant in 2007 trof. Tien jaar later staat vast dat 100.000 mensen besmet raakten en dat er 74 dodelijke slachtoffers te betreuren zijn.

Stop

De verantwoordelijke gedeputeerden Anne-Marie Spierings (agrarische ontwikkeling) en Van den Hout willen een stop op de verdere groei van vee op plekken waar al heel veel varkens, kippen en geiten zitten. Daarom mogen in zes gebieden in de provincie, waaronder De Kempen en De Peel, alleen nog nieuwe stallen gebouwd worden als elders in zo'n gebied oude stallen gesloopt worden. Er mag bij dit 'stalderings'-systeem minder nieuw gebouwd worden dan er 'oud' tegen de vlakte gaat. Om voor boeren de drempel en de kosten zo laag mogelijk te houden, vinden GS het noodzakelijk dat de vrijkomende vierkante meters worden aangeboden via een verplicht stalderingsloket. „Het doel is niet om te werken aan minder dieren, maar om de groei ervan een halt toe te roepen”, benadrukt Spierings.

Ook het Brabantse mestbeleid gaat op de schop. Net als het puntensysteem waarmee veehouders uitbreiding kunnen verdienen. Om de uitstoot van ammoniak en geur tegen te gaan en om gezondheidsrisico's de verminderen moet de Brabantse mest zo snel mogelijk bewerkt worden. Dat kan op het bedrijf of in mestfabrieken op bedrijventerreinen. Snelle verwerking van de mest moet ook zorgen voor een afname van de ammoniakuitstoot. Net als de bouw van moderne stallen.

En daarmee helpen de boeren de Brabantse economie. Want als zij de ammoniakuitstoot zes jaar eerder terugdringen, betekent dit dat er in de buurt van kwetsbare Natura 2000 gebieden ruimte voor economische ontwikkeling blijft. Dat is zo afgesproken in de landelijke regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS). Om deze kwetsbare en door stikstof overbelaste natuur extra te beschermen kwam de provincie bovenop de PAS met aanvullende regels. De koersverlegging die nu wordt voorgesteld, maakt deze extra regelgeving vanaf 2020 overbodig. Dat betekent dat bedrijven meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. „Op dit moment wordt nagenoeg alle ruimte gebruikt door de veehouderij. Als er straks minder ammoniak uit de stallen komt, betekent dat meer stikstofruimte voor andere bedrijven die nu vaak achter het net vissen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan recreatieve-ontwikkelingen”, legt economie-gedeputeerde Bert Pauli uit.

Investeringsfonds

Om boeren te helpen om de juiste keuzes voor hun bedrijf te maken, komt er een publiek-privaat investeringsfonds. GS denken in totaal 30 miljoen euro nodig te hebben om veehouders versneld duurzaam te maken. De provincie wil een flinke duit in het zakje doen, maar ziet ook graag een bijdrage van partijen zoals pensioenfondsen, banken en veevoederproducenten. GS doen verder een beroep op gemeenten. Spierings: „Als provincie zetten wij de kaders. Gemeenten moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen om er goed mee om te gaan.”