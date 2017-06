Brabantse broers overlijden op dezelfde dag: hun laatste eentweetje

Harrie stond bij Rood-Wit Veldhoven altijd in de spits, Fons was de razendsnelle rechtsbuiten. Harrie riep dan altijd: ‘lopen Fons!’ Fons wist precies wat zijn broer bedoelde, zei nog even ‘houdoe’ tegen zijn tegenstander en zette het op een rennen. Harrie passte de bal diep, positioneerde zichzelf voor de goal en werkte de voorzet van Fons binnen: doelpunt!

Droevige dagen

Of het in die dagen helemaal zo ging, valt te betwijfelen. Maar wel in de overlevering. Anekdotes die de kinderen en kleinkinderen Van Sambeek talloze keren hebben gehoord en die nu ook weer over tafel rollen. Het zijn de droevige dagen na het overlijden van de twee broers. Zaterdag stierven ze op dezelfde dag. De dood kondigde zich aan bij Harrie, 93 jaar. Hij kende een kort ziekbed, ging zienderogen achteruit. Fons, vier jaar jonger, werd tegen de middag op de hoogte gebracht van het heengaan van zijn oudere broer. Die klap leek hij goed te verwerken. ,,’s Avonds at hij nog goed. Vervolgens gaat hij in het tuinhuisje zitten en zakt hij weg”, vertelt zijn zoon Chiel.

Volledig scherm bidprentje Fons en Harrie van Sambeek © xxxxvan bidprentje Fons

Of het een met het ander te maken heeft? Niemand die het weet, maar het is té toevallig om geen verband te zien. ,,Dit was hun laatste eentweetje”, zegt Frits van Sambeek, zoon van Harrie. Chiel: ,,We wisten dat hij een zwak hart had. Je gevoel zegt dat het heeft meegespeeld. Zo van: als Harrie gaat, dan ik ook. Het is bizar.”

Dezelfde levens

Zo’n einde is intens verdrietig, maar ook mooi, zo wordt geknikt aan de familietafel. Bij Van Sambeek waren ze met vijf broers: Jan, Frits, Walter, Harrie en Fons. Jan, emeritus-pastoor, leeft nog. Hij is 96. Met name Fons en Harrie trokken een leven lang intensief met elkaar op. Ze gingen allebei naar de vakschool voor Leder- en Schoenindustrie in Waalwijk en namen samen de schoenenfabriek van hun vader over. Ze woonden met hun gezinnen bij elkaar in dezelfde straat, Westervelden, en hielden beide van fietsen in de natuur.

Ook speelden ze samen bij Rood-Wit, tot in het eerste elftal. Eenmaal gestopt zagen ze als trouwe supporters nog vele wedstrijden van het vaandelteam. Harrie werd tijdens de jubileumavond van dit seizoen nog geëerd voor zijn toen 74-jarig (!) lidmaatschap. Daarmee was hij toen het oudste nog levende lid van de club.