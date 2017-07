Brabantse buurman betastte jarenlang slapend logeetje (7)

Nieuwe commissie adviseert provincie over winkelpanden

24 juli DEN BOSCH - PvdA-Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte en Detailhandel) is ervan overtuigd dat de nieuwe retailadviescommissie een positieve rol kan spelen in het terugdringen van leegstand van winkelpanden in Brabant. De commissie is onlangs van start gegaan en zal zich naar verwachting zo’n 8 keer per jaar buigen over winkelplannen.