Brabantse fiscalist opgepakt voor miljoenenfraude: 'Hij is verdachte én slachtoffer'

In trein vergeten dure viool nog altijd spoorloos

10 juli BREDA – Van de kostbare viool die NHTV-studente Anneke Yi in mei in de trein liet liggen ontbreekt ieder spoor. ,,Even was er hoop. Een vrouw heeft gezien dat iemand die dag een viool vond op dezelfde lijn. Maar het was vals alarm’’, zegt haar docent en eigenaar van het instrument Theo Mazajchik.