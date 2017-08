Brabantse fokker ziet paarden onterecht 'gegijzeld' worden: 'Een schande'

"Ik was in Spanje toen ik opeens, nu zo'n twee weken geleden, door de manege werd gebeld", zegt Van der Endt uit Yerseke, Zeeland. "Of ik iets afwist van de deurwaarder die mijn paarden had meegenomen."

In de weken die volgen wordt het verhaal alsmaar ingewikkelder. De twee paarden werden door Gilbert Mangnus bij het Ruitersportcentrum Reigershof in Oud Gastel zadelmak gemaakt. Dat wil zeggen dat het dier gewend raakt aan het zadel en je erop kunt zitten.

Bijvangst

De partner van Mangnus, Moniek Valk, blijkt schulden te hebben gemaakt. Meijerink Incasso en Gerechtsdeurwaarders wordt daarop ingeschakeld om die schuld te innen en klopt daarvoor aan bij het ruitersportcentrum. Daar werden volgens de advocaat van Van der Endt, Luc Schelstraete, vijf paarden 'en wat onroerend goed' meegenomen, waaronder Johnny Cash en Goya.

"Wij denken dat er sprake is van wat heet bijvangst", zegt Schelstraete. "Dus dat ze naar die manege zijn gegaan en daar een slordige actie hebben gemaakt en die twee extra paarden hebben meegenomen."

Kort geding

Om zijn paarden terug te krijgen nam Van der Endt contact op met de deurwaarder, maar die wil hem niks vertellen. Zelfs niet waar de paarden zijn, alleen 'ergens in Nederland'. Daarom besloot hij om zijn paarden terug te krijgen via een kort geding dat woensdag in de rechtbank van Breda plaatsvond.

"Zij hebben geen bewijs laten zien dat het paard ook echt van mevrouw Valk was", zegt Schelstraete. "Het enige wat ze hadden was een onduidelijke afbeelding op Facebook, waarop te zien is dat Valk op een onherkenbaar paard zit. Dat is alles. Ik denk ook wel dat de rechter met ons mee zal gaan, hij heeft gezegd dat de geplande executie veiling in september niet door mag gaan in afwachting van zijn uitspraak."

Emotionele waarde

Maar hoeveel die paarden op zouden kunnen leveren, daar gaat het Van der Endt niet om. "Het gaat om de emotionele waarde. Ik heb Johnny Cash zelf gefokt, hij is al drie jaar in mijn bezit. Het is een hele vreemde zaak, schandelijk dat dit zomaar kan. Je gooit je ziel en zaligheid erin, en dat ze dan zo weggehaald kunnen worden. Het is nogal wat, voor mij zijn ze gewoon gegijzeld."

De uitspraak van het kort geding is uiterlijk 6 september bekend, Meijerink was niet bereikbaar voor commentaar.