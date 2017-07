Brabantse gynaecoloog geschorst om seks met patiënte tijdens opleiding

De man heeft zijn opleiding in Nijmegen inmiddels afgerond en werkt momenteel in het Amphia ziekenhuis in Breda.

De vrouw onthulde vorig jaar dat ze in 2009 tijdens haar zwangerschap regelmatig seks met de arts had in de behandelkamer van het Nijmeegse ziekenhuis. De vrouw en haar partner waren wegens een vruchtbaarheidsprobleem en sterke kinderwens in behandeling bij de gynaecoloog in opleiding.