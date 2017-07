Brabantse in actie na zoveelste storing: 'Wil dat Ziggo me serieus neemt'

Wie weleens met de Ziggo-klantenservice heeft gebeld, herkent het meteen. ‘Kunt u de mediabox een keer aan- het uitzetten? Heeft u de gekeken of de kabels er goed inzetten? Ik zie dat u een oude modem heeft, misschien ligt het daar aan. Wilt u dat we een monteur sturen?’ De vragen zijn bij elk klachtentelefoontje over een internet- of televisiestoring hetzelfde. „Maar ondertussen weet je dat allerlei mensen in de wijk precies hetzelfde probleem hebben. Dan kan het toch niet aan jouw eigen kabeltjes liggen?”

Riedeltje

Aan het woord is Eefje van der Linden. Brandevoortse. Ze begon vorige week met het verzamelen van klachten over Ziggo in Helmond. Niet om het bedrijf neer te halen, wil ze benadrukken: „Ik ben er eigenlijk heel tevreden over, ga ook echt niet weg. Maar als ik een keer storing heb en ik bel op, dan krijg ik een student aan de lijn die elke keer hetzelfde riedeltje afspeelt. Dan wordt de frustratie alleen maar groter. Ik wil serieus worden genomen, dat ze echt naar mij luisteren. En ik wil dat Ziggo eerlijk is over oorzaak van de vele storingen in deze tijd.”

Via Facebook plaatste ze een oproep, die belandde weer op een website over de wijk Brandevoort en daarna was het hek van de dam. Via social media regende het honderden, zo niet duizenden, reacties. Met het aantal mensen daadwerkelijk een klacht doormailde viel het mee: zestig in totaal. En die leerden dat het probleem zich niet beperkt tot Brandevoort. Van der Linden kreeg reacties uit zo’n beetje alle Helmondse wijken: van Dierdonk tot en met Mierlo-Hout.

Centrale

Met al die e-mails onder haar arm ging ze naar Ziggo om aan te tonen dat het niet allemaal individuele storingen zijn van mensen, maar dat er iets grootschaligers aan de hand is. Dat bleek te kloppen, leert navraag bij het kabeltelevisiebedrijf. Bij een grote centrale in Helmond is iets misgegaan, laat een woordvoerder weten. „Daar komt het signaal via een glasvezelkabel binnen en wordt het omgezet naar een signaal dat naar de mensen in Helmond en Deurne toe gaat. In die aansluiting was iets fout gegaan. Als je meldingen van storingen krijgt, moet je de oorzaak eerst zien te vinden en het dan zien op te lossen. Daar zijn we een paar weken mee bezig geweest. Vanaf vandaag zou alles moeten zijn opgelost.”