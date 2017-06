Brabantse is alles kwijt na verwoestende brand in appartement: 'Ik werd wakker van een knal'

EINDHOVEN - De gevel is zwartgeblakerd, vanaf de straatkant is slechts verwoesting te zien. Op de vroege maandagochtend kijken bewoners naar hun appartementen in de Gladiolusstraat in Eindhoven die in de nacht van zondag op maandag volledig zijn uitgebrand.

Diny Leenders staat er verslagen bij. ,,Er is helemaal niets van over." Over de oorzaak valt formeel nog niets te zeggen, maar de kans is groot dat de brand ontstond op het balkon van Leenders' appartement. ,,Ik werd wakker van een knal. Alsof er iets naar beneden viel. Toen ik ging kijken, zag ik een gloed achter de gordijnen. Meteen daarop sprongen de ramen naar het balkon. Daarna ging het hard." Het is gissen wat de knal heeft veroorzaakt. ,,Maar het lijkt erop dat er iets op het balkon is gegooid."

Geruchten

Over die oorzaak doen veel geruchten de ronde rond het complex. Er was sprake van overlast en klachten over de bewoner(s) van één appartement. Afgelopen vrijdag was daarover nog een gesprek geweest. ,,Ik begrijp wel dat er in de emoties nu snel verbindingen gelegd worden", zegt Koj Koning van woningcorporatie Woonbedrijf. ,,Maar wij doen dat vooralsnog niet. Of het een met het ander te maken heeft; géén idee."

Ook de politie doet daar geen uitspraken over. Het onderzoek ligt nu in eerste instantie bij de brandweer, aldus een woordvoerder.

Parkietje

Diny Leenders en een aantal andere bewoners zijn ondertussen alles kwijt. Leenders: ,,Maar materiële zaken kunnen vervangen worden. Maar niet mijn fotoboeken en persoonlijke dingen. En het klinkt heel stom: ik had een tam parkietje, dat los rondvloog. Het zat niet in het kooitje toen we in allerijl naar buiten moesten. Vind ik heel erg..."