Brabantse jongen (14) 'door tien jongens' geschopt en geslagen met fietspomp

EINDHOVEN - De politie onderzoekt de mishandeling van een veertienjarige jongen op 1 juni in het Henri Dunantpark in Eindhoven.

Hij zou door een groep van negen of tien jongens zijn geschopt en geslagen, onder meer met een fietspomp. De Eindhovenaar liep schrammen en bloeduitstortingen op en is in het ziekenhuis nagekeken.

Aangifte

Dat de jongen een groepje aansprak omdat ze een meisje zouden hebben lastiggevallen, was volgens hem de aanleiding van de mishandeling. De groep zich daarop tegen hem hebben gekeerd. Dat staat in zijn aangifte die het ED inzag. De jongen en zijn familie waren niet bereikbaar voor een reactie.

Het incident heeft tot raadvragen aan het Eindhovense college van B en W geleid. Het park zou gemeden worden door veel omwonenden omdat er geregeld incidenten plaatsvinden, meldt Lijst Pim Fortuyn (LPF).

En de ouders van de mishandelde jongen zouden zich afvragen waarom nog niemand is aangehouden terwijl de politie voornamen en enkele afbeeldingen van wat mogelijke daders heeft ontvangen.

Onderzoek

Volgens de politie is het onderzoek in volle gang en is het park geen probleemgebied. Een politiewoordvoerster bevestigt dat aangifte is gedaan. ,,We onderzoeken wat gebeurd is en wie daarbij welke rol heeft gespeeld. Daarbij gaat zorgvuldigheid voor snelheid."

Op videobeelden is een vechtpartij van enige afstand te zien. Personen zijn niet duidelijk te herkennen en het is niet goed te zien wie klappen uitdeelt en wie mishandeld wordt. Het onderzoek kost volgens de politie tijd omdat de context van de vechtpartij op de beelden ontbreekt. Daardoor staat ook niet zomaar vast wie aanstichter en wie slachtoffer in het incident is. ,,Je ziet niet wat er voor en er na is gebeurd", zegt de woordvoerster. Het onderzoek ligt niet stil, benadrukt ze. Welke stappen zijn gezet en of al verdachten zijn gehoord, wil de politie niet kwijt.

Probleemgebied