Brabantse jongen ligt laveloos op straat na drinken GHB, omstanders voorkomen aanrijding

Man die Eindhovense student bierglas in gezicht gooide, stuurt slachtoffer Fa­cebook­be­richt: 'sorry, ongelukje'

28 juli EINDHOVEN - Tot zijn verbazing kreeg de 21-jarige Koen uit Eindhoven een dag of tien nadat hij flink was mishandeld een Facebookbericht van de dader. ,,Bizar om te lezen. Hij bood excuses aan en zei dat het een ongelukje was. Ik heb er niet op gereageerd. Het is een laf excuus en best ongeloofwaardig."