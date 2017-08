Brabantse kickboksheld Nieky Holzken opent nieuwe Burger King

Discotheek Club Vie voorlopig dicht vanwege 'ernstige zedendelicten': 11 bezoekers misbruikt

15:15 De Rotterdamse discotheek Club Vie is op last van de gemeente drie maanden gesloten. Het besluit is genomen, omdat volgens de gemeente in de directe omgeving van de club meerdere 'ernstige zedendelicten' zouden hebben plaatsgevonden.