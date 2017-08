Brabantse meesteroplichter opnieuw in de fout

DEN BOSCH/BERLICUM - Een diep droef verhaal kreeg de rechtbank maandagochtend te horen. In tranen bekende een man uit Berlicum, nu woonachtig in Geldrop, dat hij inderdaad een paar mensen had opgelicht op Marktplaats. Foute beslissingen om een torenhoge schuld af te lossen. En nu was zijn moeder ook nog ziek. Dat vond de rechtbank jammer, maar ze zag ook dat de man landelijk bekend staat als notoire internet-oplichter.

Tros Opgelicht wijdde in 2013 een uitzending aan Sem van N. (37), toen nog wonend in Berlicum. Meer dan tweehonderd mensen had hij bedonderd, de jaren ervoor en erna ook. Terwijl hij een eerste deel van een straf uitzat, werden schadeclaims opgestapeld tot ruim acht ton. En daarom ging hij opnieuw in de fout, bekende hij nu. 'Justitie gooide me op straat’, zei hij. Geen geld, geen adres, geen werk. Maar wel meteen de deurwaarder van het CJIB op zijn nek, met politie en het dreigement dat als hij niet meteen begon te betalen, hij terug de cel in moest.

En vandaar dat hij reageerde op mensen die op Marktplaats auto-onderdelen vroegen. Hij stuurde onder valse naam een foto van ‘de garage van opa’. Acht maal werden er bedragen rond de honderd euro betaald, niemand kreeg iets geleverd. Zelf bood hij nog een iPhone aan, wat het totaal op negen bracht en de opbrengt op ruim negenhonderd euro.

Verdampt

Tot verbazing van de rechters was de acht ton schuld vrijwel geheel verdampt tot ruim tachtig mille. Al het geld zou in civiele zaken worden opgeëist, maar waarschijnlijk zagen de slachtoffers dat er van deze kip niets te plukken viel en bespaarden ze zich verdere kosten. ,,Die restschuld kon u toch oplossen door te werken?", vroeg de rechter. Nou nee, bekende de man. ,,Als ik solliciteer kijken ze altijd op internet en dan is het meteen afgelopen." Slachtoffers hebben diverse speciale sites over hem gemaakt.

Internetverkoop gaat vaker fout. Dat is lang niet altijd strafbaar, kopers hebben een onderzoeksplicht en niemand dwingt hen zomaar geld over te maken. Officier Hugo Storij vond dat hier niet van toepassing. De man loog en bedroog op internet. Hij had de spullen niet, hij gebruikte valse namen en vooral: hij wist goed wat hij deed gezien zijn schrikbarende reputatie.

Net als Storij had ook de reclassering er een hard hoofd in. Hulp of begeleiding zou weinig uitmaken. ,,Dit moet gewoon stoppen", vond de officier en eiste anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een extra-lange proeftijd van drie jaar als stok achter de deur.