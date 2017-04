Brabantse Noa vist achter het net in 'historische' finale Voice Kids

HILVERSUM - Noa Groenen (14) uit Gemert is vrijdagavond niet als winnares uit de bus gekomen in het RTL-programma The Voice Kids. Ze was 1 van de 6 finalisten, maar het was Iris Verhoek die er met een bokaal en een studiebeurs van 10.000 euro vandoor ging.