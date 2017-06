Brabantse school fraudeerde mogelijk met leerlingenaantal

GELDROP - Schoolbestuur 't Nut in Geldrop heeft mogelijk gefraudeerd met de leerlingenaantallen. Dat stellen de lokale fracties van D66 en GroenLinks in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

De fracties zeggen over bewijzen te beschikken dat er bij basisschool De Regenboog in Geldrop tijdelijk twee leerlingen extra zijn ingeschreven om het leerlingenaantal op te schroeven. Het schoolbestuur zou dat gedaan hebben in verband met het conflict om een extra lokaal in brede school De Coevering.

Conflict

De Regenboog is daar samen met De Branding - een basisschool die onder schoolbestuur Eenbes valt - gehuisvest. Vorig jaar stelde De Regenboog dat het op basis van de leerlingenaantallen recht had op een extra lokaal. De Branding zou dat af moeten staan. Eenbes was het daar niet mee eens. Het leidde tot een conflict binnen de brede school. Kinderen van De Regenboog kregen zelfs tijdelijk les in partytenten in de aula.

Voor volgend schooljaar krijgt De Regenboog op basis van de leerlingenaantallen echter wel extra ruimte. De Branding staat een teamkamer, een koffiekamer en een vergaderruimte af, zodat De Regenboog daar een lokaal kan maken.

Fraude

Maar gezien de vermeende fraude met leerlingenaantallen vragen D66 en GroenLinks zich af of die toewijzing van extra ruimte wel terecht is. Ook vragen de partijen de mening van het college over de vraag of het bestuur van 't Nut wel integer gehandeld heeft.