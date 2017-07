Brabantse student dumpt inboedel op straat

Half Mierlo-Hout geïntimideerd door één persoon

10:55 HELMOND - Hij had er speciaal een matrasje voor op het platte dak gelegd, ernaast een emmer water. Daarna was het wachten. Wachten op de man op wie hij het had gemunt, de man die elke doordeweekse ochtend door het gangetje langs zijn huis kwam gefietst. Rond kwart voor zeven zag hij zijn doelwit. Hij pakte de emmer, mikte en gooide de inhoud naar beneden. Jackpot.