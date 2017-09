Brabantse vader en zoon redden man uit auto die in brand vloog: 'Sommigen reden door'

Wie reageert adequaat als een ander in nood is? Rob van der Made en zijn zoon Koen deden het gisterochtend in ieder geval. De twee kwamen bij een ongeval uit op de Eindhovenseweg tussen Son en Eindhoven en ze twijfelden geen moment.

Ze hielpen de bestuurders van de twee auto's, die frontaal gebotst hadden, uit hun auto. Een van hen stond met het portier tegen de vangrail aan en was bovendien zo gewond, dat hij nooit zelf zou kunnen uitstappen. Terwijl dat wel hard nodig was, want een minuut later brandde de auto als een fakkel.

,,Iets doen moet toch de eerste reactie zijn", zegt Rob van der Made (55), bode van de gemeente Son en Breugel, terug op de weg die gistermiddag nog steeds afgesloten was. "Als je zag hoeveel mensen omkeerden, of zelfs erlangs wilden rijden. Terwijl in een oogopslag duidelijk was hoe ernstig het was. We hebben dan ook onmiddellijk de auto schuin op de weg gezet, zodat niemand er door kon."

Zoon Koen van der Made (18), student mbo ICT, vertelt hoe ze bij het ongeval uitkwamen. "Ik werk in het weekend bij Foolen op Esp en ik was te laat om met de fiets te gaan. Daarom bracht mijn vader me en kwamen we hier bij het ongeluk uit. Iemand riep dat 112 al gebeld was, dus dat hoefde niet meer."

,,We hebben eerst een wat oudere vrouw uit haar wagen geholpen en in het gras in de berm gezet. Toen liepen we naar de andere auto, want de man die daarin zat wilde er duidelijk uit. Maar hij was ook in shock, want brabbelde alleen maar wat. We hebben de deur toen zo ver mogelijk opengeduwd, zodat hij er net uit kon en we hem in veiligheid konden brengen."

Rook

Rob zegt een heel kort moment te hebben nagedacht voordat hij de man uit de tweede auto haalde. "Toen ik nog met de eerste bezig was draaide ik me om en zag ik dat er al rook was. Toen heb ik wel even een inschatting gemaakt of het nog wel te doen was. Maar eigenlijk was er maar een reactie mogelijk: ingrijpen."

Koen zegt geen moment nagedacht te hebben. "Stel dat je zelf in nood zit, dan hoop je ook dat mensen proberen je te redden. Ook achteraf ben ik blij hiermee, want stel dat je niets zou hebben gedaan en de man was in de brandende auto om het leven gekomen. Dan zou je altijd een schuldgevoel hebben omdat je iemand had kunnen redden."

Beide hebben nooit eerder iets dergelijks meegemaakt en zijn er ook niet voor opgeleid. Rob heeft ooit een cursus bedrijfshulpverlener gevolgd, 'maar niet de vervolgcursussen'. Koen heeft een vriendin die bij de brandweer actief is en 'wel eens uitgelegd heeft hoe die dingen gaan'.

Beide zeggen de redding als heel heftig te hebben ervaren, maar waarschijnlijk de door de politie aangeboden slachtofferhulp niet nodig te hebben. Rob: "Ik ben vooral heel trots op mijn zoon, die zo efficiënt en zonder twijfel optrad." Koen kan alleen maar glunderen bij deze woorden.