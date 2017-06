Brabantse veehouders zoeken heil nog niet massaal in Limburg

In een brief aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken dringt het IPO, het Interprovinciaal Overleg, erop aan een scherpe lijn te trekken tussen Limburg en Brabant waar het gaat om het verplaatsen van de intensieve veehouderij. In Brabant zijn de milieuregels voor intensieve veehouderijen strenger. Limburg vreest daarom een intocht van Brabantse veehouders. Een beter milieu in Brabant mag immers niet ten koste van Limburg gaan, aldus de Limburgse gedeputeerde Hubert Mackus.

Verduurzaming

,,Incidenteel zal dat ongetwijfeld voorkomen", zegt gedeputeerde Spierings over verhuizende Brabantse veehouders. ,,Er is geen sprake van een trend, ondanks de al langere inzet van Noord-Brabant op verduurzaming van de sector." Ze heeft begrip voor het Limburgse verzoek. ,,In Noord-Brabant willen we ook voorkomen dat de veedichtheid in bepaalde gebieden nog verder kan toenemen. Wij wachten echter niet op het rijk, maar zijn voornemens het zelf te regelen via de zogenaamde staldering." Daarmee kunnen veehouderijen straks alleen uitbreiden als ze in de buurt oude stallen opkopen en slopen. Ze mogen minder ruimte bijbouwen dan er aan oude stallen gesloopt wordt waardoor uiteindelijk de veestapel in dat gebied afneemt.

Zoekende

Een verplaatsing ziet ook hij niet direct gebeuren, maar Brabantse boeren zijn wel zoekende, zegt Ton Crasborn, bedrijfsadviseur bij Aelmans Adviesgroep in Baexem. Zijn bedrijf adviseert vele Brabantse en Limburgse agrarische ondernemers. ,,Ze kijken waar ze naartoe kunnen." Hij acht een beweging van bijvoorbeeld de Brabantse kant van de Peel naar de Limburgse zijde niet ondenkbaar. Ondernemers die hun Brabantse bedrijf sluiten om in Limburg verder te gaan, lijkt hem niet heel waarschijnlijk. De kans op uitbreiding van Brabantse bedrijven in Limburg is al reëler. ,,Maar er zit altijd nog een economisch plaatje aan. De sector heeft slechte jaren achter de rug. En de bank kijkt mee. Geloof dat maar."