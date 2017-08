Brabantse winkelier waarschuwt voor sluwe wisseltruc: 'Het lijken wel illusionisten!'

IN MEMORIAM Groot zijn in het klein blijven

18:18 DEN BOSCH - Juist in de week van zijn zo geliefde festival Boulevard, het festival in Den Bosch dat hij hielp oprichten, overleed dinsdag Paul Smits op 67-jarige leeftijd. Hoewel Smits zich allang niet meer met het festival bemoeide, voelde hij zich betrokken. ,,De Boulevard is me dierbaar, nog steeds", zei hij vorig jaar toen hij gevraagd werd naar belangrijke momenten in zijn loopbaan.