Brabantse winnaar: 'Geef prijs Postcodeloterij aan Voedselbank'

BREDA - Blij? Natuurlijk is Marijn Schouw uit Breda blij. Hij kreeg het bericht dat hij, net als buurtgenoten die deelnemen aan de Postcodeloterij, een prijs had gewonnen. ,,Een ontbijtbox met Fairtrade-producten", zegt hij. Hartstikke leuk.

Hij kreeg er een voucher voor. ,,Daarmee kon ik voor 13 augustus de prijs ophalen bij bouwmarkt Karwei." Het zette hem aan het denken.

,,Want", zo kwam in hem op: ,,Er zijn natuurlijk prijswinnaars die het best een gedoe vinden om de doos op te halen bij de Karwei. En het is vakantie. Niet iedereen is thuis. Ik kan me voorstellen dat op die manier prijzen blijven liggen. Zonde, toch?"

Er zijn mensen in Breda die het niet heel breed hebben, die deelnemen aan de Voedselbank en waarschijnlijk best blij zouden zijn met het ontbijt. Eén en één is twee. En zo bedacht Schouw een actie: ,,Als mensen die geen behoefte hebben aan hun prijs hun voucher nou eens opsturen naar de Voedselbank? Dan kan die de ontbijtdozen ophalen en verdelen onder hun deelnemers."

Een fijn plan, reageert Desiré van Veldhoven van de Voedselbank Breda. Ze is verheugd over het initiatief. En inderdaad, zegt zij: ,,Laat mensen hun vouchers maar opsturen, wij verzamelen die dan, tellen ze, waarschuwen Karwei om hoeveel dozen het gaat en halen ze op. Ik ben ervan overtuigd dat we er een aantal van onze deelnemers blij mee kunnen maken."

2300 winnaars

Hoeveel, is niet te voorspellen. Een woordvoerster van de Postcodeloterij weet dat in postcodegebied 4817, waar de prijs is gevallen, ongeveer 2300 winnaars zijn. En, nee, zegt ze : ,,Wij hebben er totaal geen moeite mee wanneer zij hun prijs aan de Voedselbank geven."

De winnaar van een prijs mag immers zelf beslissen wat hij ermee doet. ,,Houden, weggeven, het is aan degene die wint dat te beslissen, niet aan ons." De Voedselbank? ,,Een mooie bestemming. Het is één van de goede doelen die de Postcodeloterij sowieso ondersteunt. We geven er jaarlijks 500.000 euro aan."