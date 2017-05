BrabantZorg heeft geen geld meer voor thuiszorg

BrabantZorg zegt dat VGZ al voor het derde achtereenvolgende jaar te weinig geld uittrekt voor wijkverpleging. En dat de zorginstantie er geld op toelegt omdat niet betaald wordt voor zorg die wel is verleend. Daarom vraagt de zorgorganisatie nieuwe klanten vanaf morgen de rekening zelf maandelijks te voldoen. De rekening kan vervolgens worden ingediend bij VGZ. Maar dat betekent dat klanten het risico lopen - afhankelijk van de polis - 20 tot 25 procent bij te moeten betalen. Nog afgezien van de administratieve rompslomp. Wie dat niet wil, moet op zoek naar een andere zorgorganisatie die nog niet door het budget heen is.

Dupe

Duidelijk is dat de patiënt de dupe is. Maar wie hier schuld aan is, is minder helder. VGZ en BrabantZorg wijzen naar elkaar. De verzekeraar stelt dat vorig jaar 20 procent is bijbetaald aan BrabantZorg op het budget voor thuiszorg. Volgens woordvoerder Jaap de Bruijn 'dekt dat vrijwel de hele overschrijding voor onze verzekerden in 2016'.