Brands: 'Afspraken gemaakt met Guardado'

Volgens de voetbalbaas van PSV is nog geen sprake van een definitief akkoord. PSV wil ongeveer 2,5 miljoen euro voor Guardado ontvangen en de Spanjaarden moeten nog een klap op een eerder bod geven.

Desondanks is de verwachting dat er snel witte rook komt. Betis wil in ieder geval direct betalen of de beloofde centen met harde zekerheden garanderen, zo is aangegeven.

Guardado krijgt toestemming voor een keuring zodra PSV en Betis de afspraken op papier hebben gezet en eruit zijn. Brands ging ook nog kort in op de hoogte van het bedrag. Veel PSV-fans vinden de transfersom aan de lage kant, maar Brands geeft aan dat er veel omstandigheden meespelen bij een transfer als deze. "Andrés kon vorig jaar al naar de Verenigde Staten en we hebben hem nog een jaar kunnen behouden.

Daarbij zijn met hem ook afspraken gemaakt over dit jaar en we kunnen ons nu niet ineens anders gaan opstellen." Guardado is voor PSV ook (met Héctor Moreno) een ambassadeur geweest bij het binnenhalen van Hirving Lozano, beaamt Brands. PSV heeft een uitstekende reputatie in Latijns- en Zuid-Amerika en wil als goed werkgever bekend blijven staan.

"Er spelen veel dingen mee bij een transfer. Mensen lezen bedragen bij een transfer van een andere speler en denken dan dat Andrés ook vijftien miljoen waard is. Dat is natuurlijk niet zo." PSV wil volgens Brands ongeveer break-even spelen als Guardado weggaat en verlangt de transfersom die hij in 2014 kostte. Daarmee heeft de club de vedette drie jaar in dienst gehad, zonder dat er hoge transferkosten zijn gemaakt.