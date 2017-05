Brandweer na ontsnappen giftig gas: 'Boeren onderschatten gevaar van mestgassen'

Het gevaar zit hem in het mixen van verschillende soorten mest, wat heel vaak gebeurt. ,,Het is beroepsblindheid", zegt Middelkoop. ,,In de haast even snel nog de stal in. Er gebeurt nooit iets denken de boeren, dus zal het ook nu wel goed gaan. Echt fout gaat het door een combinatie van factoren. Dan staat er bijvoorbeeld te weinig wind, waardoor de gassen niet weg kunnen."

Onwel

En fout gaat het regelmatig. Woensdagavond werden twee mannen in een Berlicumse stal onwel en kwamen twee koeien om, donderdagochtend gebeurde vrijwel hetzelfde in Deurne. Een jaar geleden kwam in een stal in Moergestel zelfs een boer om het leven. ,,En als een boer slechts wat hoofdpijn heeft of een paar koeien onwel worden, haalt dat de media niet eens", vertelt Middelkoop. ,,Zo veel boeren krijgen ermee te maken, maar onderling praten ze er niet over. De bewustwording is niet goed genoeg."

Voorlichting

Johan Boonen, voorlichter van branchevereniging ZLTO, vindt dat de voorlichting voldoende is, onder meer in verschillende vakbladen. ,,Het fenomeen is bij boeren niet onbekend", weet hij. ,,Wij doen het maximale, maar kennelijk worden de gevaren toch onderschat. Uiteindelijk is het hun eigen verantwoordelijkheid."

Ventileren

Bert Vermeer (60) uit Haaren is al zijn hele leven boer. Over de gevaren van mestgassen heeft hij wel geleerd, maar hij geeft ook aan dat er met collega's zelden over gepraat wordt. ,,We ventileren de stal zo goed mogelijk tijdens het mixen", legt hij uit. ,,Je denkt er dan niet over na dat het fout kan gaan. Ik loop ook altijd in de stal rond als we aan het mixen zijn, een beetje hoofdpijn heb ik daarna wel ooit gehad. Wel zorg ik ervoor dat de kleinkinderen niet binnenlopen. Dat deed ik vroeger met onze kinderen ook."