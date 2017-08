Buren zien achter elkaar twee campers in rook opgaan

Frans de Ruijter (57) uit Geldrop had er zijn zinnen op gezet. Met vriendin en camper zou hij deze week een paar dagen richting België gaan. Naar het racecircuit van Spa-Francorchamps, naar Malmédy en de watervallen van Coo. ,,De camper stond klaar om te vertrekken." En toen werd De Ruijter in de nacht van dinsdag op woensdag deze week wakker van gebonk op de voordeur. Ze kwamen hem waarschuwen want zijn camper, geparkeerd in de Geldropse straat Munt, stond in brand. En goed ook. ,,Alles is weg."

Woensdag was De Ruijter druk met de praktische afhandeling van de zaak. ,,Ik heb bij de verzekering een uur aan een antwoordapparaat gehangen." Hij had ook een gesprekje met zijn buurman. Deze man, die geen media-aandacht wil, heeft ook een camper en deed een ruimhartig aanbod aan De Ruijter. ,,Neem die van mij maar mee op vakantie."

Volledig scherm © Bert Jansen

Frans de Ruijter bedankte zijn buurman vriendelijk, maar ging niet op het aanbod in. Wat gebeurt er vervolgens? De camper van de buurman, ook geparkeerd in de Munt, brandt uit in de nacht van woensdag op donderdag. Beide branden ontstonden rond tien over half drie, beide keren houdt de politie 'ernstig rekening' met brandstichting. Een verband ligt voor de hand. ,,Ook wij vinden het op zijn minst opvallend dat er twee nachten op een rij, op zo’n korte afstand van elkaar, twee campers in brand gaan", laat een politiewoordvoerder weten. De politie legt vooralsnog geen verband met eerdere (auto)branden in Geldrop, maar houdt wel alle opties open. Eerder werd een gezin in de Goorstraat zes keer gedupeerd door brandstichting, vijf keer in voertuigen, één keer het schuurtje.

Cijfers van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geven aan dat er in 2015 tot augustus acht 'branden wegvervoer' waren in de gemeente Geldrop/Mierlo, in 2016 dertien en dit jaar zestien. ,,Onze cijfers wijzen niet op een bepaalde tendens in onze regio van meer of minder autobranden", stelt de Veiligheidsregio vast.

Volledig scherm © Dominique Elshout

Frans de Ruijter heeft ondertussen geen idee wie het op de campers in de Munt voorzien kan hebben. ,,Ik heb met niemand problemen." Hij is wel goed ziek van het gebeurde. Letterlijk. ,,Gewoon kitsen." De Ruijter heeft een zwak voor Amerikaanse wagens, zijn camper kwam ook uit de VS. Een Winnebago. ,,Met hele dikke stoelen, dikke leuningen. Ik had er twintig jaar voor gespaard en kan zoiets nu niet meer terugkopen."

De Ruijter zou willen dat de gemeente Geldrop-Mierlo voor een veilige parkeerplek voor campers kon zorgen, maar de gemeente laat weten dat dat zijn taak niet is. ,,Mensen moeten zelf hun stalling regelen", zegt een woordvoerster.