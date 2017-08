Burgemeester zwijgt over toekomst terrein na sluiting Fort Oranje

,,Daar wil ik niet op vooruit lopen’’, gaf ze donderdagochtend aan in het radio-1 programma De Ochtend waar ze te gast was om te praten over de ontruiming van de camping.

Poppe gaf in het interview met Carl Johan de Zwart nogmaals aan dat de problemen op de camping volledig te wijten zijn aan eigenaar Cees Engel. ,,De camping is op een gegeven moment in verkeerde handen terecht gekomen. Het zit echt in het beheer. Sinds 2009 ben ik met Cees Engel in gesprek geweest, maar het heeft niet geholpen.’’