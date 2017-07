Buurt huurt zelf een beveiligingsbedrijf in en ziet aantal inbraken dalen

BREDA - In de wijk Ruitersbos in Breda begon het met een WhatsApp-groep om elkaar op de hoogte te houden van verdachte situaties. Inmiddels huren buren samen een beveiligingsbedrijf in. Met resultaat.

Een beveiligingsbedrijf inhuren om de wijk te beveiligen. Steeds meer buurten doen het. In de Bredase wijk Ruitersbos werpt het zijn vruchten af: daar waar in 2014 nog vijf daadwerkelijke inbraken zijn geregistreerd, zijn dat er in 2016 en 2017 geen.

Gevoel van onveiligheid

Na een aantal inbraken en autodiefstallen heerste er in 2015 een gevoel van onveiligheid in Ruitersbos. Voordat het erger zou worden, greep John van Osch van bewonersvereniging Ruitersbos in. Hij maakte een WhatsApp-groep met de naam 'Alarm' en voegde geïnteresseerde buurtbewoners toe. ,,Ondertussen hebben we honderdzeventig huishoudens in de groep zitten. Als iemand iets verdachts ziet, wordt dat gemeld op de app", vertelt Van Osch.

Het bestuurslid is visueel ingesteld en ziet het als volgt voor zich: ,,Een boef met snode plannen zit in iemand zijn tuin. Die wordt betrapt door de bewoner en die plaatst vervolgens een bericht op de WhatsApp-groep. Een groot deel van de mensen blijft lekker slapen, maar een aantal mensen doet toch het nachtlampje aan. Als dat bij dertig buurtbewoners op hetzelfde moment gebeurt, ziet de georganiseerde misdaad ook dat een wijk alerter wordt."

Bewakingsdienst

Na het introduceren van de WhatsApp-groep is besloten om een bewakingsdienst in te huren. Eerste Bredase Nachtveiligheidsdienst (EBN) doet sindsdien de bewaking in de wijk. In welke vorm dat gedaan wordt, wordt uit veiligheid niet kenbaar gemaakt.

Zeventig van de vierhonderd huishoudens in de wijk zijn aangesloten bij de dienst. Hierdoor kunnen de kosten onderling worden verdeeld. ,,Hoe meer huishoudens, hoe meer we de kosten kunnen drukken of de surveillance verder uit kunnen breiden. We zijn altijd op zoek naar meer deelnemers."

Elkaar attenderen

De surveillanten van EBN letten op verdachte situaties, maar attenderen mensen ook op openstaande ramen of alarmeren de gemeente bij een defecte lantaarnpaal. ,,EBN constateerde onlangs samen met de wijkagent dat het rustiger in de wijk is geworden." Zo merkt Van Osch ook dat buurtbewoners elkaar attenderen op gevaarlijke situaties, zoals een openstaande deur.

EBN is ook tevreden over de samenwerking met de buurt en wijkagent. ,,Op dit moment hebben we ook een camerabus in de wijk staan in verband met de vakantieperiode", vertelt Ed Oostdijk, register security specialist bij EBN. Volgens Oostdijk is het niet vreemd dat een wijk het bedrijf inhuurt. ,,Het gebeurt vaker. Nu zie je dat het op veel plekken door vrijwilligers wordt gedaan. Met alle risico's vandien. Op dit moment hebben we nog een aanvraag lopen voor een andere wijk in Breda."

In 2014 waren er nog vijf inbraken in de wijk Ruitersbos in Breda. Sinds er beveiliging is, is dat aantal gedaald tot nul.