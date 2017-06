CDA vreest dat het Glazen Huis Breda nog meer kost dan 850.000 euro

Man uit Son en Breugel overleden na aanrijding in Best

17 juni BEST - Een 79-jarige man is zaterdagmorgen rond 11.30 uur op zijn fiets aangereden door een 86-jarige automobiliste. De man werd met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht, waar hij even later overleed. Het slachtoffer is afkomstig uit uit Son en Breugel.