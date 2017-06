CDA wil Brabantse nachtbus weer laten rijden bij grote evenementen

Recent maakte de provincie bekend dat zij een lopende proef met de nachtbus op 1 juli vroegtijdig gaat beëindigen. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Van der Maat maken te weinig mensen gebruik van de nachtbus en is deze daardoor niet kostendekkend. Alleen met carnaval én tijdens een groot evenement, bijvoorbeeld de Groots met een zachte G concerten van Guus Meeuwis, zou er een piek zijn in het aantal nachtbusreizigers.

Eerlijke kans

Nu het festivalseizoen is begonnen en er veel grote zomerevenementen voor de deur staan, vraagt het CDA zich, net als verschillende andere partijen, af of de proef met de nachtbus wel een eerlijke kans heeft gekregen. Het CDA stelt voor het resterende geld dat voor de proef was gereserveerd in te zetten, om ervoor te zorgen dat de nachtbus blijft rijden met carnaval én tijdens grote evenementen. ,,Dus tijdens die momenten dat de nachtbus volgens de gedeputeerde wél vol zit”, aldus Statenlid Ankie de Hoon.