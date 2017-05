Chauffeur uit Daarlerveen weer vrij na schokkend dodelijk ongeluk in Breda

Snikhete dag met onweer en code geel na warmste meinacht ooit

7:59 DEN BOSCH - De nacht van zondag op maandag was de warmste meinacht ooit volgens Weeronline. In Maastricht werd het niet kouder dan 18,8 graden en dat is 0,4 graden warmer dan het vorige record uit 1917. Maandag kan het in Brabant en Limburg dan ook nog eens 34 graden worden, wat ook een record zou zijn. Maar de hitte brengt ook zwaar onweer met zich mee. Vanaf 14.00 uur geldt er een code geel voor Brabant.