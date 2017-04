Clublid Satudarah definitief terug bij Defensie na moordzaak, maar niet als militair

BREDA – Een militair uit Breda die ruim anderhalf jaar lang werd verdacht van betrokkenheid bij de dood van Rudi Schouten, is weer aan het werk bij Defensie. Gianiro S. is sinds twee weken bezig als burgermedewerker bij de Koninklijke Luchtmacht. ,,Hij is opgelucht dat hij in de strafzaak volledig is vrijgepleit”, zegt zijn advocaat Michael Ruperti.

Waarom S. geen militair meer is, is onduidelijk. Defensie bevestigt de terugkeer van de Bredanaar, maar wil inhoudelijk weinig kwijt over de kwestie.

Gebrek aan bewijs

S. was ruim anderhalf jaar verdachte in de strafzaak rondom Rudi Schouten, die in april 2015 op brute wijze om het leven werd gebracht. Wegens gebrek aan bewijs wordt S. niet langer vervolgd: de zaak tegen hem is geseponeerd.

Voor de militair had de verdenking verstrekkende gevolgen. Defensie besloot hem in afwachting van het onderzoek te schorsen. Al die tijd zat hij werkeloos thuis. Het is gebruikelijk dat ambtenaren die verdacht worden van een strafbaar feit, tijdelijk niet welkom zijn bij hun werkgever.

'Het valt Defensie te prijzen'

S. neemt zijn werkgever dan ook niets kwalijk. ,,Het valt Defensie te prijzen door hem niet meteen te ontslaan, maar gewoon de uitkomst van de strafzaak af te wachten”, aldus Ruperti. ,,Dat hij member is van Satudarah, heeft bij Defensie nooit een rol gespeeld.”

Er is in de politiek veel discussie over ambtenaren die lid zijn van omstreden motorclubs als Satudarah en No Surrender. Wettelijk gezien mogen ambtenaren niet om die reden ontslagen worden, omdat die motorclubs nooit officieel als criminele organisatie zijn aangemerkt. Justitie en diverse burgemeesters zien dat wel zo snel mogelijk gebeuren.

Arrestatie tijdens inval

Toch heeft de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, bepaald dat het enkele lidmaatschap van een motorclub als Satudatrah niet voldoende is om een overheidsambtenaar te ontslaan.

Als militair was Gianiro S. jarenlang gestationeerd in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Hij werkte ook in de beveiliging op luchthavens.

Arrestatie

Vlak na de dood van Rudi Schouten werden hij en vier andere leden van Satudarah ingerekend door een arrestatieteam. Dat gebeurde tijdens een grootschalige inval.