Code geel-zwart: ontlading op de Grote Markt

BREDA - ,,Feyenoord kampioen, leuk leuk. Dirk Kuyt leuk, Coolsingel vol, leuk. Maar dit is mooier. Dit is veel mooier dan dat allemaal bij elkaar.''

Ja, dat gaat er als zoete koek in bij het Bredase publiek, natuurlijk. Andries Noppert, tweede doelman van NAC, was zondagavond op P5 al de grote gangmaker. En gistermiddag wist de boomlange Fries ook weer precies hoe hij het publiek op de Grote Markt moest bespelen. Hup, van links naar rechts. Nog eens aanzetten: 'Overal waar we komen!' Achtduizend man schreeuwt als één.

Hunkering

Volledig scherm breda-foto : ron magielse<br />huldiging van de selectie van nac op het bordes van het stadhuis op de grote markt. de selectie verschijnt op het bordes © ron magielse / pix4profs De vergelijking met Feyenoord is vaker gevallen deze dagen, en vreemd is dat niet. Volksclubs, een fanatieke aanhang, diepe dalen, sporadische successen. Maar dit seizoen lukt het. Eindelijk.



De hunkering naar de Grote Markt werd misschien minder hard uitgesproken dan die naar de Coolsingel. Maar hij wás er. En oké, NAC is geen kampioen geworden, zoals Feyenoord dat wel is. Het moest als vijfde club van de eerste divisie via een omweg het ticket naar de eredivisie grijpen.



Maar de ontlading. Ja, de ontlading die vrijkomt bij het vieren van de promotie van NAC Breda. Die doet niet onder voor die in Rotterdam, twee weken geleden.

,,NAC verdient de eredivisie, en de eredivisie verdient NAC!'' Burgemeester Paul Depla stelt in een korte openingsrede trots te zijn op de 'helden van Breda'. Trots ook op de fanatieke supportersschare. Op een broeierige Grote Markt komt die voor een laatste keer dit seizoen bijeen, voor een knallende afsluiting.

In moordend tempo is elk spoor van Breda Jazz Festival gewist, nog geen 24 uur nadat dat feest is afgelopen. Tussendoor staat Breda nog stil bij het overlijden van bisschop Ernst, van wie in de ochtend de uitvaart was. Krankzinnig eigenlijk, de tornado aan emoties die in een etmaal door de stad raast.

Gedroomd volksfeest

Waar in de rest van het land code geel geldt, roept de burgemeester in Breda code geel-zwart uit. De huldiging van de selectie en staf op het bordes, rond de klok van vier uur 's middags, mondt uit in dat gedroomde volksfeest. Geen lange toespraken, geen officiële momenten, geen voorgekookt programma. Het uurtje samenzijn leunt slechts op de even simpele als effectieve formule: spelers en supporters die elkaar over en weer bezingen.