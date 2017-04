Commissaris grijpt in en roept gedeputeerde en boerenvoorman bij zich

Voor CdK Van de Donk was de uitbarsting van deze week blijkbaar de druppel. ,,In onze provincie kennen wij de waardevolle traditie dat wij met elkaar praten en overleggen, ook over ingewikkelde onderwerpen waarover partijen soms indringend van mening verschillen”, meldt de provincie in een persbericht. ,,De afgelopen dagen is dat gesprek bemoeilijkt door zeer vertekende, mogelijk grievende en door beide heren betreurde verklaringen en interpretaties die over en naar aanleiding van dat voortgaande gesprek in de media zijn verschenen.”