Concerten Guus Meeuwis in Philips Stadion gaan door met extra politieinzet

50ste Groots met een Zachte G-concert voor heel Nederland live te volgen

9 juni EINDHOVEN - Guus Meeuwis is donderdagavond begonnen aan zijn twaalfde reeks Groots met een Zachte G-concerten in het Philips Stadion in Eindhoven. Zaterdagavond is liefst zijn 50ste concert in die hele reeks, en dat viert hij op een speciale manier.