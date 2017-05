'Crisiskaart zou me veel ellende hebben bespaard'

,,Het zou mij en mijn ouders veel ellende hebben bespaard", zegt Daniejel de Greef over de crisiskaart. Zij gaat mensen in Midden-Brabant die soms verward gedrag vertonen helpen om die kaart in te vullen. Daniejel (45) weet uit ervaring wat het is: zodanig de kluts kwijt zijn dat ze een risico werd voor zichzelf en/of haar omgeving. Borderline luidde lang geleden de diagnose, in combinatie met drank- en middelengebruik liep dat nogal eens mis. Levendig herinnert ze zich die eerste keer, twaalf jaar geleden. Stomdronken raakte ze buiten zinnen, stond in haar woning op de ramen te bonken, schreeuwde, werd agressief richting een vriendin. Die belde de politie en haar ouders.

Geen wondermiddel

,,Mijn ouders; de laatsten die ik toen wilde zien! Uit schaamte had ik m'n problemen altijd voor hen verborgen gehouden. Het eerste wat ze, geschrokken, gingen doen is de resterende drank weghalen. Dat fokte me nog meer op, want drank was juist belangrijk voor me." Pas na lang bellen, slaagde haar vader erin een opname te regelen - dat gebeurde niet met dronken mensen, was de regel. ,,Ik moest toen echt onder ogen zien: ik ben gek. Ik ben daar ontzettend bang geweest en de volgende dag gevlucht." De crisiskaart is in zo'n situatie geen wondermiddel, Daniejel is de eerste om dat toe te geven. ,,Er zijn dan in elk geval handvatten om te voorkomen dat het onnodig traumatisch wordt."

Wie zorgt voor de kat?

Belangrijker nog is het inzicht dat de kaart kan bieden, voor jezelf en je omgeving. ,,Invullen is vaak een heel proces. Samen denken we na over signalen. Je moet mensen vragen je contactpersoon te zijn. Nadenken over hoe je behandeld wilt worden, of en waar je opgenomen wil worden. Wie zorgt er in dat geval voor de kat?"

Ze is ervan overtuigd dat de kaart soms niet meer nodig is zodra die is ingevuld. De kaart bestaat al tien jaar, maar pas nu is de tijd rijp om het te laten werken, denkt Jeroen Kwak. Met Daniejel de Greef zorgt hij de komende periode vanuit Fameus - de organisatie voor ervaringsdeskundigen van GGz Breburg - voor een adequate invoering. ,,Er wordt veel gedaan om de overlast van mensen met verward gedrag in te perken. Het is een groot maatschappelijk probleem. Hiermee krijgen de personen in kwestie zelf ook een verantwoordelijkheid."