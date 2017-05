Dag trui, hallo zonnebril! Eerste zomerse dag staat voor de deur

DEN BOSCH - Stop die trui maar weer in de kast! Met maxima van 25 à 26 graden in Brabant wordt het dinsdag de eerste regionale zomerse dag.

Ook in Limburg en Zeeuws-Vlaanderen belooft het kwik zomerse temperaturen te bereiken. Voor een zomerse dag moet het 25 graden of meer worden. Het is inmiddels 234 dagen geleden dat het zomers warm was in ons land, namelijk op 25 september. In het westen, midden en oosten wordt het 23 à 24 graden en in het noorden 20-22 graden, meldt Weeronline.

Spatje regen

Strakblauwe luchten hoeven we niet te verwachten. Een zuidelijke wind voert namelijk niet alleen zeer warme lucht aan, maar ook wolkenvelden. Vanochtend kan in het noorden lokaal een spat regen vallen en vanmiddag is een lokale bui niet uitgesloten, maar het droge weer met wolkenvelden en zon overheerst. Daarmee is het prima weer.

Woensdag wordt het nog een stuk warmer met op grote schaal maxima van 25-28 graden en in het zuiden wordt het zelfs 29 graden. Ook in het noordwestelijk kustgebied is het warm met 23-25 graden.