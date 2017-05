De eindexamens zijn begonnen: hoe hoog is het slagingspercentage in jouw gemeente?

Twaalf scholieren uit Eersel aangerand in Belgisch museum

12:35 MECHELEN/EERSEL - Twaalf meisjes van het Rythovius college in Eersel hebben aangifte gedaan van groepsaanranding in het Technopolismuseum in Mechelen. Vier jongens van msgo Den Brandt in het Belgische Boom zouden de meisjes meerdere malen hebben betast.