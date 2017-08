De Jong lijkt bezig aan laatste dagen bij PSV

Met enig gevoel voor overdrijving zou Luuk de Jong na zijn actieve carrière best in de communicatie kunnen gaan werken. De spits van PSV was donderdag op De Herdgang door verschillende media 'aangevraagd', om vragen te beantwoorden over de seizoensstart en zijn voetbaltoekomst. De Jong koos zijn woorden zorgvuldig, zei geen gekke dingen. Toch was zijn boodschap helder.

Volledig scherm Technisch directeur Horst Heldt (links) en trainer André Breitenreiter van Hannover '96 hebben hun oog laten allen op Luuk de Jong voor de vacante positie van aanvalsleider. © Getty Images

,,Ik heb nooit geroepen dat ik weg zou willen. Maar ik ben een topsporter en als er kansen zijn dan ga ik daar altijd over nadenken. Op dit moment is er niks concreet. Ik wil bekijken wat de juiste beslissing is, maar zolang ik hier ben ga ik keihard mijn best doen voor PSV. We zien wel wat er in de toekomst gaat gebeuren", zei De Jong, na de ochtendtraining. De sportdirecteur van Hannover'96 bevestigde gisteren overigens de interesse in De Jong. De Bundesliga-club lijkt de belangrijkste kandidaat om De Jong in te lijven, maar hikt momenteel nog wel tegen de vraagprijs aan. Er is ook geïnformeerd naar De Jong vanuit Frankrijk, Spanje en Engeland.

Het is geen geheim dat PSV zijn centrumspits voor de juiste prijs wil laten gaan. Hoeveel PSV precies wenst te cashen, is onduidelijk. Feit is wel dat De Jong vorige zomer zijn contract verlengde tot 2020 en daardoor een grootverdiener is in de selectie. PSV pakte al een flinke transfersom voor Pröpper, maar zal ook wat ruimte willen creëren in het salarishuis. En zoals bekend, stromen de Europa League-miljoenen dit jaar ook niet binnen bij PSV.

Quote Het enige wat ik kan doen, is mijn best blijven doen voor PSV Luuk de Jong

Na het mislukte, vorige seizoen voelt PSV er veel voor om te bouwen aan een nieuwe ploeg. Het krediet van De Jong lijkt compleet te zijn verdampt. De aanvalsleider van weleer is niet langer aanvoerder. En zijn basisplek was hij in de return tegen NK Osijek ook meteen weer kwijt. ,,Of ik daar verbaasd over was? Vooral teleurgesteld. Ik ben een ervaren speler, die het afgelopen seizoen ook belangrijk heeft kunnen zijn voor het team", zei De Jong. ,,Ja, ik voel me nu ook nog steeds belangrijk. Ik merk nog steeds dat jongens dingen aan me vragen en tegen me opkijken. Ik heb de band dan niet meer, maar samen met Marco van Ginkel en Jeroen Zoet ben ik nog steeds de aanvoerder van dit team."

Ondertussen klopt Jürgen Locadia steeds wat dwingender aan de deur. Het moet raar lopen, wil hij zaterdag niet in de basis staan tegen AZ. Bij een vertrek van De Jong zou jeugdproduct Sam Lammers ook weer een plekje kunnen opschuiven, en zo meer perspectief hebben op speeltijd. ,,Of ik speel tegen AZ? Dat zou ik niet durven zeggen. Misschien is daar vrijdag op de training meer over bekend", zei De Jong, die de bui echter zal voelen hangen. ,,Het enige wat ik kan doen, is mijn best blijven doen voor PSV. Dit hoort er allemaal bij in de topsport."