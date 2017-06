De Peel brandde ooit aan de lopende band

DEURNE - De Peel brandde vroeger om de haverklap. Mensen haalden er bijna hun schouders over op, alsof het om een regenbuitje ging. Een van de uitzonderingen was de brand van 1921, een van de meest verwoestende uit de geschiedenis van het natuurgebied.

'Er gaat geen jaar voorbij zonder ten minste één flinken Peelbrand', schreef een plaatselijke correspondent in 1932.

In die dagen hoefde je dan ook niemand uit te leggen hoe brandend veen zich gedraagt. Peelwerkers groeven in het uiterste geval greppels om het vuur tegen te houden of gooiden er kruiwagens vol zand overheen.

In negen van de tien gevallen vielen er geen slachtoffers. Het waren vooral grote hopen turf die in rook opgingen.

Turf

De Peel werd brandbaar door de grote hoeveelheid veen en het onttrekken van water aan het gebied. In 1850 werden stukken Peel aangekocht door Jan van de Griendt en zijn broer Nicolaas, die er op grote schaal turf gingen winnen. De gestoken turven, bestemd als brandstof voor huizen en fabrieken, werden eerst overal te drogen gezet. Een recept voor menig Peelbrand, die maandenlang ondergronds door kon woeden. Niemand weet hoe het vuur ontstaat en geen mensch kan zeggen hoe lang de brand duren kan en hoe diep de vuurwolf zich in den zwamachtigen veenbodem invreet, meldde een verslaggever in 1933 bij een uitbraak.

Vuurzee

Onder de indruk van een zoveelste brand waren de Peelbewoners niet snel, is op te maken uit de verschillende meldingen uit die tijd. Tot de grote vuurzee van 1921. Tot 'beangstigende' branden de dorpen Helenaveen en Liessel bereikten.

Half augustus brak brand uit in de veenderij van de gemeente Deurne in de Heitrakse Peel. De felle oostenwind wakkerde het vuur aan waardoor op donderdag 18 augustus Liessel met de ondergang werd bedreigd. Op hetzelfde moment was er op de terreinen van de Maatschappij Helenaveen ook een Peelbrand ontstaan.

Een verstikkende dichte rook verspreidde zich door de regio. 'Zelfs in Helmond staat de zon als een bloedroode schijf aan den hemel'.

240 hectares blakerden zwart. In Helenaveen werden vijf huizen verwoest. Het gevaar kon uiteindelijk ’s zondags worden gekeerd met hulp van brandweermensen uit alle windrichtingen.

Smeulende puinhopen

Een plaatselijke verslaggever deed emotioneel verslag.

'Op den weg Liessel naar Helenaveen ontmoetten wij geregeld menschen die met goederen beladen de vlucht namen voor het roode monster. Links langs het kanaal voortgaand stonden wij al spoedig temidden van den geelachtigen zwaren verstikkenden rook. Soms scheurde een windvlaag het gordijn uiteen en zag men een moment de tallooze turfhoopen in rossen gloed verspreid over de vlakte als brandende, walmende fakkels.

Hier en daar ontdekte men dan op de plaats waar eens een arbeidshuisje stond een smeulende puinhoop.

Verschrikkelijk voor die menschen. Jaren lang hadden ze geploeterd, duim voor duim hun tuin vergroot, ze hadden wat klein vee kunnen koopen en nu met een slag was alles verdwenen. Ze hadden hem aan zien komen, den laaienden vuurgloed en getracht te blusschen, maar ze moesten terug voor den stikkenden rook.'

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, DeurneWiki en de Peelbranden-inventarisatie van Paul Theelen

Volledig scherm Peelbrand in Deurne van 11 april 1968. Foto Pierre van de Meulenhof © FotoMeulenhof