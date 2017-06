'Dennis is geen journalist, hij is een pestkop met een camera'

Gestolen medische apparatuur Catharina Ziekenhuis Eindhoven naar buitenland

15 juni EINDHOVEN - Waar raken dieven de zeer prijzige endoscopen kwijt die zaterdag in het Eindhovense Catharinaziekenhuis zijn gestolen? De apparatuur met een waarde van 100.000 euro is ongetwijfeld bestemd voor buitenlandse markt, denkt voorzitter van de Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN) Tom Pereboom. ,,Want in Nederland kunnen we niet zomaar zo'n endoscoop kopen en in gebruik nemen."